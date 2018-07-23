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بيان حول الاتصال الهاتفي بين المبعوث الخاص لبوتين ووزير خارجية حكومة الوفاق الليبية

الإثنين 23/يوليه/2018 - 08:34 م
بيان حول الاتصال الهاتفي بين المبعوث الخاص لبوتين ووزير خارجية حكومة الوفاق الليبية
بوتين
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 أصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانًا حول الإتصال الهاتفي بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط و دول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي الوزير محمد سيالة و المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وفيما يلي نص البيان:

في 22 يوليو أجريت مكالمة هاتفية بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط و دول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي محمد سيالة، نوقشت خلالها عدة قضايا عملية  لتطوير الإتصالات و العلاقات الروسية الليبية، مع التركيز على آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي المتبادل المنفعة، و جرى التأكيد في ذات الوقت على ضرورة المراعاة الواجبة للمصالح الشرعية للمؤسسات الروسية و للمواطنين الروس في إطار بناء العلاقات الودية بين روسيا و ليبيا .

و أجرى قبل ذلك ميخائيل بوغدانوف يوم 21 يوليو مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي إلى ليبيا "غسان سلامة" ، أكد خلالها دعم الجانب الروسي لجهوده الرامية إلى مساعدة القوى السياسية الليبية الأساسية على تشكيل سلطة الدولة بشكل عاجل و بالإجماع لتصبح سلطة فعالة و قادرة على تحقيق وحدة البلاد و سلامة أراضيها و سيادتها .
المزيد عن: وزير خارجية الوفاق مبعوث بوتين ليبيا بيان الاتصال الهاتفي
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