بيان حول الاتصال الهاتفي بين المبعوث الخاص لبوتين ووزير خارجية حكومة الوفاق الليبية

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانًا حول الإتصال الهاتفي بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط و دول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي الوزير محمد سيالة و المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وفيما يلي نص البيان:





في 22 يوليو أجريت مكالمة هاتفية بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط و دول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي محمد سيالة، نوقشت خلالها عدة قضايا عملية لتطوير الإتصالات و العلاقات الروسية الليبية، مع التركيز على آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي المتبادل المنفعة، و جرى التأكيد في ذات الوقت على ضرورة المراعاة الواجبة للمصالح الشرعية للمؤسسات الروسية و للمواطنين الروس في إطار بناء العلاقات الودية بين روسيا و ليبيا .





و أجرى قبل ذلك ميخائيل بوغدانوف يوم 21 يوليو مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي إلى ليبيا "غسان سلامة" ، أكد خلالها دعم الجانب الروسي لجهوده الرامية إلى مساعدة القوى السياسية الليبية الأساسية على تشكيل سلطة الدولة بشكل عاجل و بالإجماع لتصبح سلطة فعالة و قادرة على تحقيق وحدة البلاد و سلامة أراضيها و سيادتها .