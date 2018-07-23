يارا صبري تنعى مي سكاف: "وداعًا مي الحبيبة"

نعت الفنانة يارا صبري الفنانة السورية الراحلة مي سكاف والتي وافتها المنية أمس الأحد عن عمر ناهز ال٤٩ عامًا في العاصمة الفرنسية باريس إثر أزمة قلبية.





وكتبت "صبري" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏مي سكاف في راحة أبدية وداعًا مي الحبيبة".





وكانت مي سكاف انتقلت لباريس منذ عام ٢٠١٣، حيث عرفت بمعارضتها الشديدة لنظام الأسد، حتى أنها اعتقلت عدة مرات من قوات الأمن بعد انضمامها لصفوف المتظاهرين في صفوف المعارضة.