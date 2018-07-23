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محمد الريفي يحيي حفل ختام بطولة "the winner" لكرة القدم

الإثنين 23/يوليه/2018 - 08:29 م
محمد الريفي يحيي حفل ختام بطولة the winner لكرة القدم
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استقرت إدارة بطولة " the winner" لكرة القدم علي المطرب محمد الريفي لإحياء حفل الختام الذي سيكون يوم 8 أغسطس القادم ببورتو شرم، وجاري الاتفاق حاليا مع مطربين آخرين لحفل الافتتاح الذي يوافق يوم 2 من نفس الشهر، حيث ستقدم سفارة الهند استعراض للرقص الهندي علي هامش الاحتفال باليوم العالمي لليوجا، الذي سيتم الاحتفال بيه يوم 3 أغسطس .

 

الفرق المشاركة من معظم الدول العربية، مثل الإمارات والسعودية والكويت وليبيا وفلسطين ولبنان، كما تم  اختيار الهند لتكون هي الدولة الضيفة علي هذه الدورة، كما سيكون هناك ضيف شرف وهو "ماركو ارسيز" لاعب نادي روما الإيطالي.

 

ويقام مؤتمرا صحفيا لتدشين الفعاليات يوم الأربع الموافق 25 يوليو الحالي ، وفي تمام الساعة السابعة مساءا ، بفندق هيلتون مركز التجارة العالمي بالدور الخامس قاعة حمام السباحة.

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