كانتي بديل بيانيتش في يوفنتوس



وأكد الموقع الإيطالي أن وكيل بيانيتش الجديد فالي رمضاني يحاول إخراج اللاعب عن السيدة القديمة مع وجود صراع ثلاثي من مانشستر سيتي وتشيلسي وبرشلونة بالفعل عليه.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن كانتي هو الخيار الأول ليوفنتوس ليحل محل بيانيتش مع صانع ألعاب روما السابق الذي يرغب في البقاء وتجديد عقده هذا الصيف.



و أفاد كالتشيو ميركاتو بأن كانتي لن يكون مستعدا لمغادرة تشيلسي هذا الصيف كما أن برشلونة وباريس سان جيرمان مهتمون أيضا بالحصول على خدماته بعيدا عن البيانكونيري.



وذكر الموقع الإيطالي بأن تشيلسي لن يقبل عرضًا أقل من 80 مليون يورو.

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن نجم تشيلسي نجولو كانتي هو الخيار الأول ليوفنتوس ليحل محل البوسني ميراليم بيانيتش إذا ترك اليوفي هذا الصيف.