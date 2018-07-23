جمال سليمان ينعى مي سكاف: "لم أعرف في حياتي أنبل منك"

نعى الفنان السوري جمال سليمان الفنانة السورية الراحلة مي سكاف والتي وافتها المنية أمس الأحد عن عمر ناهز ال٤٩ عامًا في العاصمة الفرنسية باريس إثر أزمة قلبية.





وكتب "سليمان" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏وداعا مي.. لم أعرف في حياتي من هو أصدق وأنبل منك.. طيبتك اللامتناهية كانت تستفز كل من يحبك ويخاف عليك.. سألتني مائة مرة ونحن نصور أوركيديا: متى سنعود إلى سوريا؟ وفي كل مرة كنت أكذب عليك وأقول قريباً".





وتابع: "كنت أفعل هذا لأني موقن أنه الجواب الذي تحبين ان تسمعيه، حتى لو شكيت في صدقيته. كنت افعل هذا لازيح عنك شيئا من ألمك و اكتئابك. هاقد مضى عامان و لم نعد، و ها انت تذهبين في نومك الابدي بعيداً عن سوريا".





وكانت مي سكاف انتقلت لباريس منذ عام ٢٠١٣، حيث عرفت بمعارضتها الشديدة لنظام الأسد، حتى أنها اعتقلت عدة مرات من قوات الأمن بعد انضمامها لصفوف المتظاهرين في صفوف المعارضة.