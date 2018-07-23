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أستاذ علوم سياسية: أسباب قيام الثورات واحدة.. وحراك يناير ويونيو مثل ثورة 1952

الإثنين 23/يوليه/2018 - 08:30 م
أستاذ علوم سياسية: أسباب قيام الثورات واحدة.. وحراك يناير ويونيو مثل ثورة 1952
الدكتور طارق فهمي
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه يوجد أشياء وقواسم مشتركة في الثورات المصرية رغم الفجوات الزمنية، ولكن هناك خصوصية لكل ثورة.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن ثورة يناير ويونيو جزء مكمل لما حدث في ثورات المراحل السابقة، لافتًا إلى أن الثورة لها معنى ودلالات في علم السياسة، وتختلف عن الحركة.

وأشار إلى أن حراك ثورة يناير ويونيو مثل حراك ثورة 1952، مضيفًا أن أسباب قيام الثورات واندلاعها واحدة.
المزيد عن: ثورة 25 يناير ثورة يوليو تاريخ الثورات الدكتور طارق فهمي التوك شو أخبار مصر
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