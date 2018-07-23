شهادات طلاب جامعة بنها مؤمنة منعًا للتزوير

بدأت جامعة بنها هذا العام تطبيق نظام جديد لإصدار شهاداتها الجامعية، وهذا النظام هو المرحلة الثانية من تأمين وتوثيق الشهادات فبعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتأمين أوراق الشهادة بالاتفاق مع أحد الجهات السيادية ووجود العلامات المائية والأرقام المسلسلة لكل شهادة بدأ هذا العام تأمين محتوى الشهادة من بيانات مدققة من أكثر من جهة.



وقال الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها، ان الطباعة تتم من خلال مستودع بيانات الخريجين والتى تم مراجعة بياناته من شئون طلاب الجامعة ثم مركز الشهادات الموحد مشيرا الى انه فى التطوير الجديد تم تلافي المشاكل التي واجهت الطلاب في التزاحم لاستلام شهاداتهم حيث تشارك كليات الجامعة في إمداد المستودع ببيانات الخريجين وطباعة الشهادات لامركزيا من خلال الاتصال الشبكي بعد مراجعتها ومن ثم السماح بالطباعة.



وأشار القاضي إلى أن مستودع بيانات الخريجين بالجامعة يمثل نقلة نوعية في تأمين بيانات الطلاب وأرقامهم القومية وصورهم وتخصصاتهم والمناهج التي تمت دراستها لخدمة متخذ القرار وتحليل البيانات وليس فقط طباعة الشهادات المؤمنة.





وقد تضافرت جهود عدة جهات بدءا من الإدارة العليا بجامعة بنها وعمداء الكليات وجهات عديدة مثل مركز دراسة وتطوير البرمجيات الذي أنشأته الجامعة العام الماضي وكلفت الدكتور طارق الشيشتاوي بادارته وطلبت منه علاج السلبيات التي واجهت الطلاب واولياء الامور وومركز استخراج الشهادات الموحد في العام الماضي وقد شاركت العديد من الوحدات بالجامعه مثل وحده الشبكات وإدارات الخريجين بالكليات من اجل علاج السلبيات في النظام الجديد.



