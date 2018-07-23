لأول مرة.. أحمد موسى يعرض وثائق بخط يد جمال عبد الناصر (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى، لأول مرة وثائق بخط يد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بعنوان "من هو العدو الأول".





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الوثيقة التي أرسلتها هدى عبدالناصر، نجلة الزعيم تكشف العدو الأول للعرب من وجهة نظر الزعيم الراحل وهم الإنجليز.





وأوضح أن عبدالناصر أشار إلى أن بريطانيا هى من زرعت إسرائيل في المنطقة العربية، وهم من يمولوا دولة الاحتلال الصهيوني، بالإضافة إلى صناعة جماعة الإخوان المسلمين.





ولفت إلى أن "عبدالناصر" يري أن إنجلترا تريد العرب تابعين.