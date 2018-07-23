محافظ سوهاج: رصدنا 260 حالة تلاعب في نتائج طلاب الثانوي الصناعي بالمحافظة
الإثنين 23/يوليه/2018 - 08:28 م
هدى عبدالرازق
وجه الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، التحية والشكر للإدارة التعليمية بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة اكتشفت وقائع فساد في نتائج بعض طلاب الشهادة الثانوية الصناعية.
وأشار "عبدالمنعم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية ""، اليوم الإثنين، إلى أنه تم حصر أكثر من 260 حالة تلاعب في نتائج طلاب بالتعليم الصناعي، موضحًا أنه تم تحويل الواقعة للنيابة، مضيفًا أنهم ينتظرون انتهاء تحقيقات النيابة لتحديد الموقف النهائي.
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