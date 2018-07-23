محافظ سوهاج: رصدنا 260 حالة تلاعب في نتائج طلاب الثانوي الصناعي بالمحافظة

وجه الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، التحية والشكر للإدارة التعليمية بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة اكتشفت وقائع فساد في نتائج بعض طلاب الشهادة الثانوية الصناعية.



