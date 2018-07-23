فرق شابة في مهرجان الأوبرا الصيفي علي المسرح الروماني بالإسكندرية

استمرار لحفلات المهرجان الصيفي الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، علي المسرح الروماني في كوم الدكه بالإسكندرية يقام فى التاسعة مساء الأربعاء 25 يوليو حفل من فاصلين الأول يقدمه فريق علي مر الأجيال الذي يضم مجموعة من النجوم الشباب الواعدة في عالم الفن هم ياسر سعيد، محمد متولي، محمد الخولي يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أعمال الموسيقى العربية لعمالقة الطرب منهم (العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، عبد المطلب، محمد قنديل) إلى جانب مختارات من أشهر الأغاني المعاصرة وعددًا من الأعمال الخاصة بهم .

يُذكر أن فرقة على مر الأجيال تأسست عام 2015 على يد ثلاثة أصوات واعدة تنتمي لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، وتهدف إلى رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من الموسيقى العربية الكلاسيكية والمعاصرة مع الحفاظ على القوالب التراثية المعروفة. أم الفاصل الثاني يحيه فريق مونت كايرو بتجربة فنية مبتكرة من إخراج ماهر ذكري وبقيادة المايسترو شريف نور وهي تحتوي علي صور غنائه متنوعة تضم روائع التراث بتوزيع موسيقي مختلف منها "أهل المحبة، شغلوني، ذهب الليل، مدد، باكتب اسمك، بحبك أوى، شط إسكندرية، ضي القناديل" ومن الفلكلور المصري "العتبة جزاز"، ورائعة سيد درويش زوروني كل سنة مرة " بالإضافة إلي مجموعة من الكلاسيكيات بعنوان الشارع الغربي تقدم الفرقة خلالها مجموعة من الأغاني الإنجليزية والأسبانية والفر​نسية بالإضافة إلى السيمفونية الخامسة لبيتهوفن يقدمها أعضاء الفريق مصطفى النجدي عكاشة، ماهي محمود، سلمى بجر وريهام مصطفى.