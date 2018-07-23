إدوارد يسترجع ذكرياته القديمة مع الفنانة نيللي (صور)

استرجع الفنان إدوارد ذكرياته في بيروت منذ 5 سنوات، عندما قابل الفنانة الكبيرة نيللي.

ونشر إدوارد صورة تجمعه بها عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلًا:" من خمس سنين في بيروت مع أحلى واحدة في الدنيا نيللي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان إدوارد فيلم "الرجل الأخطر"، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج مرقس عادل، مدير تصوير مايكل جورجي، ويشارك في بطولته سامح حسين وأحمد حلاوة وهالة فاخر ورحمة حسن وآخرين.