"الإسكان": تلقينا 10 مليون زيارة على موقع العاصمة الإدارية الجديدة فى 4 أيام



وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن الموقع الاليكتروني لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة تلقى 10 مليون زيارة خلال 4 أيام، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين لحجز الوحدات بشكل رسمي بلغ 4300 شخص، وهو ضعف عدد الوحدات المطروحة.



قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنهم نفذوا تجربة الحجز الاليكتروني في بيت الوطن والاعلان التاسع للإسكان الاجتماعي وأثبتت نجاحها.