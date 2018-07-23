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حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 08:16 م
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء العماري (صور)
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رامي بشاي - تصوير: رودينا عبد الدايم
 

حرص العديد من نجوم الرياضة في مصر، على تقديم واجب العزاء في سيف نصر العماري، عضو مجلس الزمالك السابق والذي أٌقيم مساء اليوم فى مسجد الشرطة بالشيخ الزايد .

 

وكان أبرز الحاضرين لتقديم واجب العزاء كلاً من: كريم حسن شحاتة - عزمي مجاهد - مصطفى عبد الخالق - مصطفى بكري - أحمد السقا - جنش - جمال علام - أحمد سليمان - علي محمد علي -  وإسماعيل سليم، محمد محمود عبد العزيز - حسن شحاتة - عبدالله جورج.

حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
حسن شحاتة والسقا ومصطفي بكري أبرز الحضور في عزاء "العماري" (صور)
المزيد عن: عضو الزمالك السابق عزاء سيف العماري سيف العماري العماري
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