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خالد الجندى: المؤمن بوجود أعمال سحرية لمنع الرزق "مشرك بالله" (فيديو)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 08:15 م
خالد الجندى: المؤمن بوجود أعمال سحرية لمنع الرزق مشرك بالله (فيديو)
خالد الجندي
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الفجر الفني
 

حذر خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من الإيمان بوجود أعمال سحرية، تعمل على وقف الرزق، مشيرا إلى أن من يدعى من الدجالين أو من يزعمون إنهم شيوخ أو معالجين بالقرآن،  وجود أعمال تمنع الرزق مشرك بالله.

 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "اللى يؤمن بوجود أعمال توقف الحال والرزق، واللى بيقول كده ده مشرك بالله، لأن من يسمح بالرزق ويمنعه هو الله، واللى يأمن بإن فى جن يوقف الرزق، يبقى كافر وبيعتقد إن فى إلهة غير الله".

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