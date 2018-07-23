الأرصاد: موجة حارة ستضرب البلاد اعتبارًا من الغد.. وتحذر المواطنين
الإثنين 23/يوليه/2018 - 08:13 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد فارق، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لموجة شديدة الحرارة اعتبارًا من الغد، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري إلى 40 درجة.
وأشار "فاروق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أن الموجة الحارة مستمرة حتى يوم الأربعاء، وستنكسر اعتبارًا من الخميس لتعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي، منوهًا بأن تلك الموجة ليست مؤثرة بشكل كبير على الجنوب.
ونصح المواطنين استخدام غطاء للرأس، وعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، مع احتساء كميات كبيرة من السوائل خلال الموجة الحارة.
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