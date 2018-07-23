خاص- اتحاد الكرة: لم نحدد خليفة "كوبر" حتى الآن.. وصانع إنجاز الكروات مرشح بقوة

قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مسئولي الجبلاية لم يحسموا بعد ملف المدير الفني القادم للفراعنة.





وتابع أبو الوفا في تصريح خاص لمراسل "الفجر الرياضي" أن الاتحاد لم يجتمع حتى الآن للاستقرار على اسم المدير الفني للفراعنة".





وأكمل:" أن الجهاز المعاون سوف يكون بالكامل مصري ولا نية بوجود طاقم معاون أجنبي".





وواصل:" زلاتكو داليتش وخليلوذيتش أسماء مطروحة لتدريب الفراعنة وسوف نجتمع غدا لمناقشة الموقف النهائي".