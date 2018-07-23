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الصفاقسي التونسي يخطط لخطف مهاجم الأهلي هذا الصيف

الإثنين 23/يوليه/2018 - 07:13 م
الصفاقسي التونسي يخطط لخطف مهاجم الأهلي هذا الصيف
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الفجر الرياضي
 

يرغب نادي الصفاقسي التونسي ضم مهاجم الأهلي عمرو جمال خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية، بشراء اللاعب نهائيا من القلعة الحمراء.

 

وأبدى مسؤولو الصفاقسي التونسي رغبتهم في التعاقد مع لاعب الأهلي نهائيا وليس على سبيل الإعارة.

 

وحدد مسؤولو الأهلي سعر بيع اللاعب بمليون دولار نهائيا لكن إداري الصفاقسي رفضوا وحددوا 400 ألف دولار فقط للحصول على خدمات الغزال.

 

ويتجه النادي الأهلي إى بيع مهاجمه عمرو جمال خصوصا مع تواجد وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن في نفس مركزه وعدم الحاجة إليه خلال الفترة المقبلة.

المزيد عن: مهاجم الأهلي عمرو جمال الصفاقسي أهلى
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