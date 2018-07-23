نوكيا تطلق النسخة العالمية من هاتفها "Nokia 6.1 Plus" الجديد

أعلنت شركة HMD Global العالمية عن إطلاق النسخة العالمية من هاتفها الذكي Nokia x6، لكن مع تغيير طفيف في الإسم، حيث قامت الشركة بإطلاق الهاتف تحت اسم Nokia 6.1 Plus وابتداءً من هونج كونج بسعر 290 دولار أميركي فقط لاغير.





وللتذكير يأتي هاتف نوكيا 6.1 بلس مع شاشة بحجم 5.8 إنش بدقة وضوح Full HD+، بقياس عرض مع ارتفاع 19:9، مع طبقة زجاج حماية غوريلا Glass 3.





فضلاً عن ذلك تم تدعيم الهاتف بمعالج Snapdragon 636، مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، ويعمل الهاتف الذي ياتي بسمك 7.99 ملم وبوزن 151 جرام بنظام التشغيل أندرويد أوريو.





كما يحمل Nokia 6.1 Plus كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f2.0، وكاميرا أمامية أيضاً بدقة 16 ميجابيكسل.



