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فريدة الشوباشي: رفضت أعمل حوار مع شيمون بيريز.. وهذا ما قلته له

الإثنين 23/يوليه/2018 - 07:10 م
فريدة الشوباشي: رفضت أعمل حوار مع شيمون بيريز.. وهذا ما قلته له
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هدى عبدالرازق
 
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها لا تريد أن يكون شكل الشخص هو الدال على ديانته، وإنما سلوكه هو ما يدل على ديانته، مضيفة: "الناس طلعت الفضاء، وإحنا لسه بنقول نغطي من جسم المرأة إيه".

وأشار "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "كلام البنات" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أنها اُضطهدت في فرنسا لسببين إحدهما رفضها إجراء حوار مع شيمون بيرز، وقالت له "شيمون يا راجل"، مضيفة أنها كانوا يريدون إلصاق تهمة معاداة السامية بها.

وأضافت أن السبب الآخر هو رفضها ترك سلمان رشدي دون حساب بعد سخريته من آيات من القرآن الكريم.
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