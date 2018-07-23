فريدة الشوباشي: رفضت أعمل حوار مع شيمون بيريز.. وهذا ما قلته له

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها لا تريد أن يكون شكل الشخص هو الدال على ديانته، وإنما سلوكه هو ما يدل على ديانته، مضيفة: "الناس طلعت الفضاء، وإحنا لسه بنقول نغطي من جسم المرأة إيه".





وأشار "الشوباشي"، خلال حوارها ببرنامج "كلام البنات" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أنها اُضطهدت في فرنسا لسببين إحدهما رفضها إجراء حوار مع شيمون بيرز، وقالت له "شيمون يا راجل"، مضيفة أنها كانوا يريدون إلصاق تهمة معاداة السامية بها.



