النصر السعودي يستهدف ضم حارس اليابان





يستهدف مسئولي نادي النصر السعودي، ضم إيجي كاواشيما حارس مرمي منتخب اليابان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليًا.





وقدم حارس اليابان أداء مميز مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم في روسيا 2018، حيث ودع امام منتخب بلجيكا، في إطار منافسات دور ال16 من البطولة.





ويرغب كارينيو في ضم حارس مرمي الفريق، لتدعيم النصر استعدادا للموسم الكروي الجديد، ولا يرتبط حارس اليابان بأي عقد مع نادي في الفترة الأخيرة.



