خالد أبو بكر: الربط بين عبد الناصر والسيسي "خطأ كبير"

قال المحامي خالد أبو بكر، إن محاولة الربط بين ثورة يوليو ١٩٥٢ وثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ أ و الربط بين الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس عبد الفتاح السيسي "خطأ كبير".





وأضاف "أبو بكر"، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، اليوم الإثنين: "كلا منهما له حسناته وأخطائه، ويختلفان في الظروف وفيما قاما به لصالح الوطن".



