خالد أبو بكر: الربط بين عبد الناصر والسيسي "خطأ كبير"
الإثنين 23/يوليه/2018 - 07:03 م
صالح المنياوي
قال المحامي خالد أبو بكر، إن محاولة الربط بين ثورة يوليو ١٩٥٢ وثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ أو الربط بين الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس عبد الفتاح السيسي "خطأ كبير".
وأضاف "أبو بكر"، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر"، اليوم الإثنين: "كلا منهما له حسناته وأخطائه، ويختلفان في الظروف وفيما قاما به لصالح الوطن".
ووجه المحامي الدولي رسالى إلى وسائل الإعلام قائلاً: "ليس معني ان الرئيس السيسي أشاد بعبد الناصر، أنه اليوم كامل علي الشاشات يبقي ناصري".
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