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رئيس الفتح يعلن فشل مفاوضات الاتحاد لضم "الزقعان"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 07:07 م
رئيس الفتح يعلن فشل مفاوضات الاتحاد لضم الزقعان
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مني العوضي
 
‏أعلن سعد العفالق رئيس نادي الفتح، أن إدارته أغلقت بشكل نهائي ملف بيع اللاعب علي الزقعان لنادي الاتحاد السعودي، بعد أن تجاهلت إدارة العميد الرد على شروط بيع عقد اللاعب.

وقال "العفالق" خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه أغلق بشكل نهائي ملف مفاوضات الاتحاد لضم على الزقعان بسبب تجاهل إدارة العميد.

وأكد أن ملف إنتقال علي الزقعان كان في المتناول في حالة جدية مفاوضات نادي الاتحاد لإتمام الصفقة قبل أسابيع.

وفي سياق آخر، يخوض نادي الاتحاد حاليا فترة اعداد في النمسا استعدادا للموسم الجديد ومن المقرر أن يخوض أولى مبارياته الودية غدا الثلاثاء ضد كركا السلوفيني.

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