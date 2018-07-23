موعد مباراة الاتحاد السعودي وكركا السلوفيني الودية في النمسا





يدخل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد السعودي مباراة ودية قوية ضد كركا السلوفيني، غدا الثلاثاء، وذلك في إطار المباريات التحضيرية للعميد للموسم الجديد.





وتقام مباراة الاتحاد وكركا السلوفيني غدا الثلاثاء والموافق 24 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ولن تنقل المباراة تلفزيونيا.





ويخوض نادي الاتحاد السعودي معسكر إعدادي في النمسا ومن المقرر أن يلعب ثلاث مباريات ودية ضد كركا والوحدة والفجيرة الإماراتي.





ستكون تلك المباراة هي الأولى للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، والأولى للأجانب الجدد في الفريق، والأولى أيضا للاعبين المحليين المنضمين حديثا مثل حسن معاذ وعبدالله الشمري و جابر عيسى.



