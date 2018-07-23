تعرف علي مميزات وعيوب "رينو لوجان" موديل 2018 الجديدة

رينو لوجان سيارة من فئة السيارات العائلية تتميز بالأقتصادية في الأستهلاك وتتوافر في السوق المصري بسعر يبداء من 212,000 جنية.





محرك السيارة

تدعم رينو لوجان 2018 محرك مكون من 4 أسطوانات و 8 صبابات بسعة 1,6 لتر يولد قوة 90 حصان وعزم دوران 128 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة والسرعة القصوي للسيارة 175 كم\ساعة ومعدل أستهلاك القود 6,3 لتر لكل 100كم وينصح بأستخدام وقود 92





عوامل الأمان بالسيارة

– حصلت رينو لوجان علي وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.





– تدعم السيارة ABS وهو نظام مانع الفرامل للأنغلاق و EBD وهو نظام توزيع قوة الفرامل ألكترونياً.





– تتوافر بحساسات ركن بالأضافة إلي نظام مانع السرقة بجانب وجود تنبيه في حالة نسيان غلق السيارة.





عوامل الرفاهية بالسيارة

– حصلت رينو لوجان علي عجلات معندية بقياس 15 بوصة وتدعم توصيل الهاتف المحمول عن طريق وصلات AUX و USB.





– أماكنية طي المقاعد الخلفية للحصول علي مساحة أضافية بحقيبة الأمتعة بجانب أمكانية فتح وغلق الأبواب عن بعد.





– تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 510 لتر.





مميزات السيارة

– سيارة أقتصادية في أستهلاك الوقود حيث يلبغ متوسط الأستهلاك 6.3 لتر لكل 100 كم.





– تتمتع رينو لوجان بمقصورة داخلية متسعة مما يجلعها من فئة السيارات العائلية.





– تحتوي علي خلوص أرضي 15 سم مما يجعلها مناسبة لجميع الطرق في مصر.





– مكيف هواء بقدرة عالية علي التبريد.





عيوب السيارة

– أشتكي بعض ملاك السيارة من وجود أهتزاز في ناقل الحركة.





– تسارع السيارة بطئ نوعاً ما من السكون ويرجع ذلك لأن القدرة الحصانية للسيارة ضئيلة نوعاً ما.





– نظام تعليق قوي ولكن أشتكي البعض منه بسبب الأهتزازات الناتجة من الطرق الواعرة.





– أشتكي البعض من صوت المحرك المزعج في بعض الأحيان.





سعر رينو لوجان

– الفئة الأولي بسعر 212,000 جنية.



