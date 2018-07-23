إسرائيل: الغارات على غزة ترد على البالونات الحارقة من داخل القطاع





قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، اليوم الاثنين: "هناك طائرة عسكرية أغارت على خلية مخربين، قامت بإطلاق بالونات تخريبية من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".





وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل توتراً كبيراً منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية في 30 مارس الماضي، على طول الشريط الحدودي، حيث قتل 142 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 16 ألفا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما شهد قطاع غزة غارات إسرائيلية مكثفة.





وتقول إسرائيل، إن غاراتها على القطاع تأتي رداً على إطلاق البالونات الحارقة من داخل القطاع، التي تسببت في اشتعال مئات الدونمات [الدونم ألف متر مربع] من الأراضي الزراعية.



