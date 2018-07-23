مدافع الزمالك الجديد يغيب عن مواجهة بتروجت في افتتاح الدوري

كشفت الفحوصات والإشاعات التي أجراها محمد عبد السلام مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تعرضه لمزق في العضلة الخلفية، مما يؤدي لغيابه عن مباراة الابيض القادمة أمام فريق بتروجيت.





وقد تعرض اللاعب للاصابة في المران الصباحي الذي اقيم بالأمس على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة في مقر القلعة البيضاء.





ويواجه فريق الزمالك نظيره بتروجيت يوم 31 من الشهر الجاري على ملعب الجيش بمدينة السويس، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.