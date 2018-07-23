رسالة من الخارجية الأمريكية إلى مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الحكومة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.





وقال "بومبيو"، فى تصريح له اليوم الإثنين بمناسبة العيد القومي المصري 23 يوليو- "نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أتقدم بخالص التهاني للحكومة والشعب المصري في عيدكم القومي الموافق 23 يوليو".





وأضاف "نشارككم الاحتفال بتاريخ مصر الذي لا مثيل وأيضا بالتراث الثقافي الرائع والغني وبدورها الجوهري في تحقيق السلام والأمن والاستقرار الإقليمي".





وأكد أن العلاقات التجارية والأمنية والشعبية بين بلدينا متأصلة في المصالح والاحترام المتبادلين، وكذلك في التزامنا المشترك بمكافحة الإرهاب وتعزيز الظروف التي تحقق الرخاء.



