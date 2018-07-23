خبير عسكري: شمس ثورة 23 يوليو مستمر إلى الآن (فيديو)

قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري، إن مصر قبل ثورة 23 يوليو كانت محتلة من الإنجليز لمدة تتجاوز الـ70 عامًا، لافتَا إلى أن الاحتلال قام بتسريح الجيش المصري، وقام بإعداد جيش آخر لا حول له ولا قوة.



وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار"، مساء الإثنين، أن الجيش أزال الاحتلال بعد قيام ثورة 23 يوليو من خلال مفاوضات الجلاء، وعمل على إعادة تجهيز الجيش، وهذا أدى لقيام إسرائيل بإفتعال حرب مع مصر لتدمير الجيش قبل أن يستوعب السلاح الجديد.



ولفت إلى أن شمس ثورة 23 يوليو 1952 مستمرة إلى الآن، ولن تخبوا هذه الشمس مرة أخرى، لافتًا إلى أن الثورة أزاحت عن الشعب الظلم والطغيان ووقفت ضد القوى التي حاولت أن تستبيح حق الشعب في الحياة بعد 25 يناير 2011، لافتًا إلى أن الجيش عندما شعر بأن هناك قوى تريد أن تعصف بهذا الشعب تدخل لكي يحدد الشعب من يحكمه.

