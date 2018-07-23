الزبادي والليمون.. أفضل قناع للبشرة

"الزبادي"، من أكثر العناصر إفادة للبشرة، والليمون يجعلها أكثر إشراقًا ولمعانًا، لذا إليكم طريقة تحضير قناع الزبادي والليون للحصول على بشرة نضرة خالية من المشاكل:-





المكونات المطلوبة:

– ملعقتين من الزبادي.

– 3 ملاعق من عصير الليمون.





طريقة التحضير:

خذي وعاء نظيف وأضيفي الزبادي إليه.

يُضاف عصير الليمون الطازج إلى الزبادي ويُخلط كلا من المكوّنات جيدًا لصنع عجينة سميكة.





طريقة الإستخدم:

يمكنك البدء بوضع خليط الزبادي والليمون على بشرة الوجه والرقبة، مع التدليك بلطف بحركات دائرية، كوني حذرة من ملامسمة العينين ، يترك الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة حتى يتمكن الجلد من امتصاصه جيدا.





يشطف بعد مرور 20 دقيقة بالمادء العادي، واخيرا يتبع بوضع مرطب على الوجه للحفاظ على البشرة في حالة رطبة.



