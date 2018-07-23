قرار "كارينيو" يضع حارس النصر في ورطة
الإثنين 23/يوليه/2018 - 06:54 م
أحمد عصام
أصبح عبد الله العنزي حارس مرمي نادي النصر السعودي في ورطة كبيرة، بعد قرار دانييل كارينيو مدرب الفريق باستبعاده من معسكر الفريق في سويسرا.
ويرغب كارينيو في التعاقد مع حارس مرمي مميز في الفترة القادمة من الميركاتو الصيفي، وذلك يؤكد عدم مشاركة الحارس مع نادي النصر في الموسم المقبل.
ولم يشارك العنزي مع فريق النصر في الموسم الماضي رغم تغيير 4 مدربين للفريق، وكان حارس الفريق النصراوي دائما خارج المنافسة والمباريات.
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