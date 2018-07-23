نصائح بعد عملية فرد الشعر بالكيراتين.. اتبعيها

هناك نوعان من الكيراتين، هما:-





الطبيعي وهي تلك المادة المعقدة التركيب من البروتينات الليفية والتي تتصف بالمتانة وعدم القدرة على الذوبان، في جميع الكائنات الحية، وهو من العناصر الأساسية في تكوين الشعر.





الصناعي: هو أختراع تم على يد علماء الشعر من البرازيل ويطلق عليه ايضًا ”العلاج البرازيلى” نسبة لهم، والذي يمنح الشعر اللمعان والنعومة والصحة والحماية من العوامل الضارة بالشعر، ويحتوي الكيراتين الصناعي على مادة ”الفورمالديهايد” الكيميائية.





وهناك نصائح هامة بعد عملية فرد الشعر بالكرياتين يجب عليكِ اتباعها وهي:-





– من الهام جدًا بعد عملية الفرد بالكيراتين عدم غسيل الشعر لمدة أربعة أيام على الأقل، كما يجب التقليل من غسيل الشعر المُعالج بالكيراتين قدر الإمكان .





– إذا كنتِ تريدين سيدتي صبغ شعرك يجب صبغه قبل المعالجة بالكيراتين وليس بعد المعالجة أو الانتظار حوالي 20 يوم لعمل الصبغة على الأقل بعد الكيراتين .





– عند غسيل الشعر المعالج بالكيراتين يجب اختيار الشامبو المناسب والخالي من كبريت الصوديوم، لذلك يُفضل استخدام الشامبو المخصص للأطفال .



