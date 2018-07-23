أستاذ تاريخ معاصر: محمد نجيب تحالف مع 'الإخوان'

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، إن الثورات بشكل عام يكون فيها صراعات وخلافات وبالتالي يحدث تهميش لبعض أبطالها، مشيرًا إلى أن تكريم هؤلاء الأبطال بعد فترة أمر جيد.





وأضاف "شقرة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه كان هناك خلاف خطير بين الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وخالد محي الدين، أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 بسبب ميل الأخير للرئيس الأسبق محمد نجيب "الذى لعب الإخوان به- على حد قوله"-.





وأوضح: "الإخوان استقطبوا محمد نجيب فكان الأمر منتهى الخطورة وأصبح الأمر يتعدى الديمقراطية والديكتاتورية، وكان صراع على السلطة تلعبه الجماعة لأنها استطاعت استقطاب الرجل الأكبر، وهذا ما أكده الإخوان ومحمد نجيب".



