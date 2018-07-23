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الجمعة.. ريم البارودي ضيفه آلاء لاشين في "قالوا وقولنا"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:35 م
الجمعة.. ريم البارودي ضيفه آلاء لاشين في قالوا وقولنا
ريم البارودي
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أحمد رمضان متولي
 

تستضيف الإعلامية آلاء لاشين، الفنانة ريم البارودي في حلقه جديدة من برنامج "قالوا وقولنا"، والذي يذاع على قناة مصر الأولى فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

 

وتتحدث "ريم " عن سبب عدم مشاركتها في أعمال دراما رمضان الماضي ٢٠١٨، وأيضا قله أعمالها الفنية هذا العام وعن سبب تأجيل بعض الأعمال الفنية التي شاركت بها.

 

وتكشف "ريم" عن علاقة الصداقة القوية التي تربطها بالفنان أمير شاهين، وأيضا عن شائعات زواجها التي تبعد عنها بالسوشيال ميديا وأيضا العديد من الأسرار الخاصة.

 

يذكر أن برنامج "قالوا وقولنا" من تقديم الإعلامية آلاء لاشين ويذاع يوم الجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة مصر الأولى.

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