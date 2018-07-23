حيل مكياج لتبدين أصغر سنا.. اتبعيها

إليكِ حيل مكياج تجعلك أصغر سناً وأكثر شباباً وحيوية، اتبعيها من خلال السطور التالية:-





خافي الهالات السوداء أو الكونسيلير: الخطأ الأكبر يبدأ هنا. إذ أن غالبية السيدات، وبهدف ضمان تغطية كاملة للهالات السوداء، يعمدن إلى تطبيق كميات كبيرة من هذا المستحضر. أما النتيجة فترتد سلباً على البشرة عبر بروز بقع بيضاء حول العينين. الحل يكمن في تطبيق القليل من خافي الهالات السوداء في المنطقة الواقعة بين العين والانف. فإضاءة الزوايا الداخلية تكفل مظهراً شبابياً، وتنعكس إيجاباً على كل الوجه. أما للسيدة التي تعاني من هالات سوداء كثيفة تحت العينين، فيكفي ان تطبق خافي الهالات السوداء تحت العينين على شكل مثلّث يمتد قليلا إلى أعلى الوجنتين. ثم يتم مدّه بلطف شرط ألا يكون ملمسه كثيفاً.





- الفاونديشن: من أجل توحيد لون بشرة الوجه، وإخفاء البقع اللونية وأي شوائب أخرى، تلجأ العديد من السيدات إلى تطبيق الفاونديشن. أما النتيجة فغالبا ما تكون طبقة سميكة جداً وهذا ما قد يُبرز التجاعيد. كما يرتد سلباً على الاطلالة إذ يجعل السيدة تبدو أكبر بكثير من سنّها الحقيقي. الحيلة الناجحة تكمن في تطبيق طبقة رقيقة جداً من الفاونديشن السائل، فهذا ما يساهم في جعل التغطية موفقة ومن دون مبالغة أو إفراط في استخدام مستحضرات التجميل.

بودرة الوجه: لضمان تغطية كاملة وبشرة مشرقة، تضع السيدة فوق الفاونديشن طبقة من بودرة الوجه. هذا ما يعزز فرص جعل المكياج سميكاً ومبالغاً فيه. كذلك إن تطبيق البودرة بشكل سميك عبر استخدام الاسفنجة، يجعل البشرة تبدو جافة ومتشقّقة. أما الحل فيكمن في الحيلة الآتية: وضع طبقة رقيقة جداً من بودرة الوجه باستخدام الريشة بدلاً من الإسفنجة، وذلك في الأماكن اللازمة وليس بالضرورة على كامل الوجه. إذ يمكن على سبيل المثال، تطبيق البودرة على منطقتي الجبين والأنف والوجنتين أي حيث ما تعاني البشرة من إفرازات دهنية مفرطة.





بودرة الوجنتين: او البلاش. من الحيل الأهم التي يمكن الإعتماد عليها للحصول على إطلالة شابة، هي اللجوء إلى طبقة رقيقة من بودرة الوجنتين ذات التدرجات الزهرية أو البرتقالية. إذ من الضروري الابتعاد عن التدرجات البنية وكل التدرجات الداكنة لأنها تساهم في جعل ملامح الوجه تبدو قاسية وتضيف أعواماً إلى بشرتك.



