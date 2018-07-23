ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على دور صندوق تحيا مصر في الإفراج عن 683 غارم وغارمة

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:41 م
تعرف على دور صندوق تحيا مصر في الإفراج عن 683 غارم وغارمة
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
أقام قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، احتفالية للسجناء المفرج عنهم بموجب عفو رئاسي، وبينهم 683 غارم وغارمة، بمقر مجموعة سجون طرة في المعادي.

وفي إطار مبادرة "سجون بلا غارمين" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أفرج قطاع السجون عن دفعة جديدة من الغارمين و الغارمات.

ووبلغ عدد الغارمين والغرامات المفرج عنهم، اليوم الإثنين، 683 غارمة وغارمة، وذلك بعد سداد المديونيات الخاصة بهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.

وجاء الإفراج تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم (334/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لسنة 2018.
المزيد عن: قطاع السجون صندوق تحيا مصر سجون بلا غارمين الدفعة الجديدة احتفالية 23 يوليو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
0
x
13:30
1
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 5:40:02 PM