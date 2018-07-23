تعرف على دور صندوق تحيا مصر في الإفراج عن 683 غارم وغارمة

أقام قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، احتفالية للسجناء المفرج عنهم بموجب عفو رئاسي، وبينهم 683 غارم وغارمة، بمقر مجموعة سجون طرة في المعادي.





وفي إطار مبادرة "سجون بلا غارمين" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أفرج قطاع السجون عن دفعة جديدة من الغارمين و الغارمات.





ووبلغ عدد الغارمين والغرامات المفرج عنهم، اليوم الإثنين، 683 غارمة وغارمة، وذلك بعد سداد المديونيات الخاصة بهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر.





وجاء الإفراج تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم (334/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لسنة 2018.