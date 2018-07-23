الأسمنت يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم ليسجل أدنى مستوى فى شهرين

واصلت أسعار الأسمنت التراجع خلال تعاملات اليوم الأثنين، بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 40 جنيهاً.





وقال عبد العزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، إلى أن الشركات قامت بتخفيض الأسعار بعد أن سادت حالة الركود داخل الأسواق، ليسجل سعر الأسمنت بذلك أقل سعر له منذ شهرين.





وسجل سعر طن شركة العربية للأسمنت المسلح 850 جنيهًا للطن، وسعر شركة أسمنت بورتلاند طرة 830 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 830 جنيهًا للطن، بحسب عبد العزيز.





وبلغ سعر أسمنت سيناء 815 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 810 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 850 جنيهًا.





وتوقع عبد العزيز أن تلجأ الشركات لرفع الأسعار مرة أخرى، مشيرًا أن الأسواق غير مستقرة خلال الأيام الحالية، والركود يصيبها منذ انتهاء شهر رمضان الماضي.





وكانت أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الأولى من 2018 لتتجاوز مستوى ألف جنيه للطن لأول مرة، ولكنها تراجعت مرة أخرى تحت هذا المستوى خلال الشهر الماضي.