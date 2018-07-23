مساعد الوزير لقطاع السجون: الإفراج عن الغارمين تزامن مع الاحتفال بيوم الكرامة

قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سجون بلا غارمين" فقد تم سداد ديون مجموعة كبيرة من الغارمين، وأفرج عنهم اليوم.





وأضاف "شحاتة" أنه تم سداد ديون 683 غارم وغارمة، تنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبالتنسيق مع صندوق تحيا مصر الذي تولى تمويل وتسديد المديونيات.





وأوضح أنه تم الإفراج عن الغارمين اليوم، تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم (334/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لسنة 2018.





وأشار مساعد الوزير إلى أن الاحتفال بثورة 23 يوليو يعد احتفالا بيوم الكرامة، التي نستلهم منها الوفاء والتضحية، ومن هنا كان الإفراج عن الغارمين، لإعلاء قيمة وكرامة المصريين، موجها التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على ضرورة أن يكون السجون بلا غارمين، والتحية لوزير الداخلية الذي يشدد على مضاعفة الجهود للإفراج عن باقي الغارمين'.