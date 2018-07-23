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حبس شاب متهم بقتل زوجته لرفضها بيع أرض بالشرقية

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:31 م
حبس شاب متهم بقتل زوجته لرفضها بيع أرض بالشرقية
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سمر السيد -إسلام علي
 
أصدرت نيابة مركز فاقوس قرارا بحبس شاب متهم بقتل زوجته 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا من الاهالي بمقتل " ن ح " 22 عاما ربة منزل مقيمة بقرية الحاجر التابعة لمركز فاقوس.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة " م و" 25 عاما زوج المجني عليها وتبين وقوع مشاجرة بين المتهم والمجني عليها بسبب رفضها بيع قيراط أرض لشراء توك توك وتطور الأمر لقيامه بخنقها.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة بسبب شكه في سلوكها وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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