تحرير 1672 مخالفة مرورية وسحب 43 رخصة في حملة بالقليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير1672 مخالفة مرورية.



وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير1672مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات الناريةو285مخالفة إنتظار خاطئ وتحصيل34950جنيه وسحب 35دراجة نارية وحجز 15دراجات.



كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 43رخصة وتحصيل4250 جنيه غرامة.



