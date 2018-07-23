"أردوغان" كلمة السر.. قصة إعتزال مسعود أوزيل دوليًا









أعلن صانع ألعاب فريق أرسنال الانجليزي، مسعود أوزيل، أنه لا يريد اللعب دوليا مع المنتخب الألماني، إعتراضًا على طريقة تعامل الاتحاد الألماني معه جعلته يريد "التوقف عن ارتداء قميص منتخب ألمانيا".









التصوير مع أردوغان

وتسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إعلان نجم خط وسط المنتخب الألماني مسعود أوزيل اعتزاله الدولي في مفاجأة كبيرة للوسط الكروي، بعد الحملة التي شنها عليه الإعلام الألماني لالتقاطه صورًا تذكارية مع الرئيس التركي.









وتعود أحداث القصة إلى قبيل الانتخابات، وتحديدًا في شهر مايو الماضي، عندما التقى أردوغان اللاعبَين أوزيل وزميله الآخر في المنتخب الألماني إلكاي غندوغان في مدينة لندن على هامش فعالية نظمتها مؤسسة تدعم الطلاب الأتراك في الخارج، والتقط معهما الصور، وقام اللاعبان بإهداء أردوغان قميصَيْن يحملان اسمَيْهما، وكتب غوندوغان على قميصه: "مع كامل الاحترام لرئيسي".









وتسببت تلك المقابلة في فتح النار على اللاعبَيْن، خاصة مع استغلال أردوغان لها سياسيًّا في الترويج لنفسه قبيل الانتخابات الرئاسية التركية التي جرت في يونيو الماضي، وانتهت بفوزه؛ إذ كان الحساب الرسمي على تويتر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أول من نشر الصور، كما استخدم أنصار أردوغان الصور في الدعاية الانتخابية له، وهو يعد ديكتاتورًا في النموذج الفكري الألماني.









عنصرية الإتحاد الألماني

وعن السبب وراء قرار الإعتزال، أن السبب يرجع إلى أنه رأي عنصرية في تعامل الاتحاد الألماني معه على خلفية لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يملك اللاعب أصولا تركية.









وكتب أوزيل على "تويتر": "بكل حزن وأسى وبعد تفكير عميق، قررت بسبب الأحداث الأخيرة أنني لن ألعب للمنتخب الألماني، بينما ينتابني هذا الشعور بالعنصرية وعدم الاحترام.. أنا أمتلك قلبين جزء منه ألماني والجزء الآخر تركي، كنت سابقًا أرتدي قميص المنتخب الألماني بفخرٍ شديد وحماس كبير لكن لم أعد أشعر بذلك الآن".









رد الحكومة الألمانية

و تحاول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تهدئة الأجواء عقب الضجة التي أثارها قرار اعتزال لاعب كرة القدم الألماني الشهير مسعود أوزيل اللعب الدولي مع المنتخب الألماني.









وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين في برلين: "المستشارة الألمانية تقدر مسعود أوزيل للغاية. مسعود أوزيل لاعب رائع قدم الكثير من أجل المنتخب الوطني... مسعود أوزيل اتخذ الآن قرارا يتعين احترامه".









وأضافت المتحدثة أن الرياضة تساهم كثيرا في الاندماج في ألمانيا، وقالت: "ألمانيا بلد منفتح على العالم واندماج الأفراد المنحدرين من أصول مهاجرة مهمة محورية للحكومة الألمانية".











