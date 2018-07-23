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خاص.. الأهلي يكثف مفاوضاته مع إنبي لضم حمدي فتحي

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:23 م
خاص.. الأهلي يكثف مفاوضاته مع إنبي لضم حمدي فتحي
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علي نبوي
 

 

كثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نظرائهم في نادي إنبي من أجل الحصول على خدمات حمدي فتحي لاعب وسط الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد طلب من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع لاعب وسط قوي ودعم الفريق به في الموسم المقبل.

 

ويقود محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مفاوضات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية مع مسئولي النادي البترولي لمعرفة طلباتهم المادية من أجل الموافقة على رحيل حمدي فتحي والذي ظهر بمستوى مميز للغاية مع الفريق في الموسم الماضي.

 

المزيد عن: رياضة حمدي فتحي الدوري المصري أهلى إنبي
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