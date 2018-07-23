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طائرة من طراز "إف-16" تثير خوف المواطنين بتركيا

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:14 م
طائرة من طراز إف-16 تثير خوف المواطنين بتركيا
طائرة إف-16
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وكالات
 

أصدرت طائرة مقاتلة من نوع "إف-16" صوت قوي، اليوم الإثنين، تسبب في ذعر وهلع في نفوس المواطنين بالعاصمة التركية أنقرة.

وسمع صوت قوي جدا، يشبه صوت الانفجار، في كل أرجاء العاصمة التركية، في حدود الساعة 3 بعد الظهر، وتوافد العديد من السكان على المواقع الإخبارية والشبكات الاجتماعية لمعرفة ما يقع.

وتأخر المسؤولون في تقديم رد سريع حول الحادث، مما مهد الطريق للشائعات، التي زعمت أن صوت الانفجار كان بسبب حادث في مصنع للصواريخ في أنقرة، فيما قال آخرون إن حادثا إرهابيا هو السبب.

وبعد حوالي ساعة، أصدر إركان توباكا محافظ أنقرة، بيانا قال فيه: "إن سبب ما وقع كان خرق جدار الصوت خلقته طائرة من طراز (F-16)، كانت تحلق فوق أنقرة بشكل تجريبي، مضيفا: "كانت رحلة مرخصة ولم يتم الإبلاغ عن أي شيء سلبي".

المزيد عن: طراز طائرة خوف تركيا المواطنين إف-16
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