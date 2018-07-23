جمارك الاسكندرية تفرج عن أكثر من 75 ألف سيارة ملاكى فى عام

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة الأستاذ محمود مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال العام المالى 2018 / 2017 عن 75318 سيارة ركوب "ملاكي" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة، بقيمة بلغت 17 مليارًا و570 مليونًا و86 ألفًا و339 جنيهًا.





وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليار و883 مليونًا و928 ألفًا و584 جنيهًا، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 3 مليارات و265 مليونًا و101 ألف و619 جنيهًا، فيما بلغ رسم التنمية 730 مليونا و215 ألفًا و306 جنيهات بإجمالى ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة 6 مليارات و879 مليونًا و245 ألفا و509 جنيهات.





كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مبلغ 4 مليارات و664 مليونًا و321 ألفا و77 جنيهًا.





على جانب آخر وخلال نفس العام أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 6884 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 5 مليارات و170 مليونًا و980 ألفًا و748 جنيهًا.





وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 204 مليون و273 ألفا و622 جنيهًا، وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها مبلغ 752 مليونًا و648 ألفًا و855 جنيها بإجمالي ضرائب جمركية وضرائب ورسوم محصلة 956 مليونًا و922 ألفًا و477 جنيهًا





كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عنها خلال نفس الفترة حوالى 458 مليونًا و592 ألفًا و344 جنيهًا.





وخلال نفس العام أيضًا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 7959 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت 6 مليارات و946 مليونا و513 ألفا و924 جنيهًا، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 246 مليونًا و769 ألفًا و682 جنيهًا.





وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 707 ملايين، و374 ألفًا و140 جنيها بإجمالي ضرائب جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة 954 مليونًا و143 ألفًا و822 جنيهًا.





كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 226 مليونًا و475 ألفًا و886 جنيهًا.





وبذلك يبلغ إجمالي قيمة سيارات الركوب وسيارات النقل ورسائل قطع غيار السيارات خلال عام 2018/2017 حوالى 29 مليارًا و687 مليونًا و581 ألفا و11 جنيها وإجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 3 مليارات و334 مليونًا و971 ألفًا و888 جنيها.





ويبلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 4 مليارات و725 مليونًا و124 ألفًا و614 جنيهًا وإجمالي رسم التنمية 730 مليونًا و215 ألفًا و306 جنيهات، والضرائب والرسوم والغرامات الأخرى المحصلة مليار و126 مليونًا 426 ألفًا و601 جنيه.





وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات المحصلة 9 مليارات و916 مليونًا و738 ألفًا و409 جنيهات.





وفى جانب آخر بلغ إجمالي الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال العام الماضي 2018/2017 حوالى 5 مليارات و349 مليونًا و389 ألفا و307 جنيهات.