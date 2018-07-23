مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق: ثورة 23 يوليو حققت جميع أهدافها

قال اللواء مصطفى هدهود، مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، إن الهدف الرئيسي لثورة 23 يوليو كان خروج الاحتلال الإنجليزي من مصر، وإعادة الدولة للشعب المصري، والقضاء على الإقطاع ورأس المال المستبد، وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية للشعب المصري.



وأضاف "هدهود"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن من مبادئ ثورة 23 يوليو توفير التعليم لجميع أفراد الشعب المصري، مشددًا على أن مصر أصبحت من أهم الدول في المنطقة عقب ثورة 23 يوليو، وثورة 23 يوليو حققت جميع أهدافها.



وتابع، أن الدولة اهتمت بالتعليم عقب الثورة وتم إنشاء كلية فنية عسكرية لتخريج ضباط مهندسين لأول مرة في تاريخ مصر عام 1958، وبالأمس كنا نحتفل بتخرج الدفعة 55 من هذه الكلية، مشددًا على أن ثورة 23 يوليو ساهمت في إنشاء جيل كبير من الشباب.

