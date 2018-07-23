لاعب الأهلي يفوز ببطولة العالم لشباب الأسكواش

حقق مصطفي عسل، لاعب النادي الأهلي للاسكواش، لقب بطولة العالم للشباب -- تحت 19 سنة، التي جرت فعالياتها في الهند، خلال الفترة من الـ١٨ وحتى الـ٣٠ من يوليو الجاري، بعد الفوز على نظيره المصري، مروان طارق، لاعب وادي دجلة.





وحسم "عسل" نهائي البطولة على حساب لاعب دجلة، بالفوز بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، بنتيجة ١١-٧ و١١-٤ و١١-٤.





وحرص العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، علي توجيه التهنئة لمصطفى عسل بعد الإنجاز الكبير الذي حققه في بطولة العالم للشباب وتتويجه باللقب عن جدارة، كما نقل مرجان تهنئة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تحقيق هذا الإنجاز الكبير .



