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آرسنال يخطط لضم نزونزي من أشبيلية

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:17 م
آرسنال يخطط لضم نزونزي من أشبيلية
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علي نبوي
 
دخل مسئولو أرسنال في مفاوضات جادة مع نظرائهم في إشبيلية من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي ستيفان نزونزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أكدته تقارير صحفية فرنسية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية فإن أرسنال في مُحادثات مع إشبيلية من أجل ستيفان نزونزي، حيث يحاول النادي اللندني تخفيض مطالب إشبيلية".

وأضافت الصحيفة بأن إشبيلية لن يوافق على رحيل نزونزي إلا بعد دفع الشرط الجزائي مع النادي الأندلسي، والذي يبلغ قميته 40 مليون يورو.

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