عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على اسم مدرب الفراعنة الجديد

اقترب مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم من الوصول لاتفاق مع مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش من أجل تدريب الفراعنة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

ووافق وكيل داليتش مبدائيا على تدريب الفراعنة مقابل 4 مليون دولار سنوياً، ولكن مسؤولو الجبلاية رفضوا وطلبوا تخفيض المبلغ إلى ما يقارب الـ2.5 مليون دولار سنوياً.

واتفق الجانبان على أن يتم وضع لائحة مكافآت مالية مجزية للمدرب في حالة التأهل لكأس الأمم الإفريقية والتأهل لكأس العالم 2022.