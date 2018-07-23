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مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة الإزالات ببنها.. ويؤكد على فرض السيطرة الأمنية (صور)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 05:12 م
مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة الإزالات ببنها.. ويؤكد على فرض السيطرة الأمنية (صور)
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محمد نبيل
 
قام اللواء ايهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بمفاجأة حملة الإزالات بمركز شرطة بنها بحضور اللواء حازم الذهبي مساعد المدير لشئون الأمن العام وبالتنسيق والاشتراك مع مجلس مدينة بنها برئاسة نجوي العشيري رئيس مجلس مدينة بنها والقوات المشاركة.


وأكد علي القوات المشاركه بالتعامل وفقا للقانون بكل حسم لاسترداد أراضي الدولة ولفرض السيطره الامنيه واعلاء هيبة الدوله وذلك في اطار تنفيذ سياسة الوزارة وتنفيذ تعليمات وزير الداخلية.

كما فاجأ خيرت القول الامني لمركز بنها اثناء مروره بدائرة المركز حيث تقابل مع ضابط البحث وضابط النظام.

وأكد عليهم بضرورة المرور الفعلي في الدائره علي مدار اليوم مع ضرورة الفحص الجاد للمشتبه فيهم
وكذا فحص البلاغات والحوادث وتقديم الخدمه للمواطنين في الشارع،مؤكدا ان القول الامني هو الاقرب للحدث ويجب عليه سرعه التوجه لتقديم المساعده العاجله مشيرا ان القول الامني هو حلقه الوصل بين المركز او القسم وبين البلاغات الخارجيه على مدار اليوم.
مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة الإزالات ببنها.. ويؤكد على فرض السيطرة الأمنية (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة الإزالات ببنها.. ويؤكد على فرض السيطرة الأمنية (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة الإزالات ببنها.. ويؤكد على فرض السيطرة الأمنية (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة الإزالات ببنها.. ويؤكد على فرض السيطرة الأمنية (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة الإزالات ببنها.. ويؤكد على فرض السيطرة الأمنية (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة الإزالات ببنها.. ويؤكد على فرض السيطرة الأمنية (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ حملة الإزالات ببنها.. ويؤكد على فرض السيطرة الأمنية (صور)
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