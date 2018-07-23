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كريستين بيل تفتتح العرض الخاص لـ Teen Titans Go بـ"لوس أنجلوس" (صور)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 04:09 م
كريستين بيل تفتتح العرض الخاص لـ Teen Titans Go بـلوس أنجلوس (صور)
كريستين بيل
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أحمد جمال أحمد
 

افتتحت النجمة كريستين بيل العرض الخاص لفيلم الرسوم المتحركة الجديد "Teen Titans Go"، الذي يجسد أحد القصص المصورة لأبطال DC الخارقون.


وتجسد كريستين بيل صوت أحد الأدوار الرئيسية بالفيلم، الذي تظهر به شخصيات مثل روبين وليتل سايبورج، من مساعدي الرجل الوطواط.

 

وتستعد كريستين للمشاركة من جديد بفيلم الرسوم المتحركة فروزين في جزئه الثاني، بتجسيدها لدور الشخصية الرئيسية بالفيلم كوين إيلسا.

 

كريستين بيل تفتتح العرض الخاص لـ Teen Titans Go بـ"لوس أنجلوس" (صور)
كريستين بيل تفتتح العرض الخاص لـ Teen Titans Go بـ"لوس أنجلوس" (صور)
كريستين بيل تفتتح العرض الخاص لـ Teen Titans Go بـ"لوس أنجلوس" (صور)
كريستين بيل تفتتح العرض الخاص لـ Teen Titans Go بـ"لوس أنجلوس" (صور)
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