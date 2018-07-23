كريستين بيل تفتتح العرض الخاص لـ Teen Titans Go بـ"لوس أنجلوس" (صور)
الإثنين 23/يوليه/2018 - 04:09 م
أحمد جمال أحمد
افتتحت النجمة كريستين بيل العرض الخاص لفيلم الرسوم المتحركة الجديد "Teen Titans Go"، الذي يجسد أحد القصص المصورة لأبطال DC الخارقون.
وتجسد كريستين بيل صوت أحد الأدوار الرئيسية بالفيلم، الذي تظهر به شخصيات مثل روبين وليتل سايبورج، من مساعدي الرجل الوطواط.
وتستعد كريستين للمشاركة من جديد بفيلم الرسوم المتحركة فروزين في جزئه الثاني، بتجسيدها لدور الشخصية الرئيسية بالفيلم كوين إيلسا.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن عدي سينما دراما خبار الفن ثاني بث مباشر المتحركة الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 4