أول خطوة رسمية لبناء استاد الزمالك بـ"الصيني"

وصل وفد من إحدى الشركات الصينية إلى مقر نادي الزمالك من اجل الاجتماع مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

ويجتمع الوفد بمنصور لمناقشة مشروع بناء استاد نادي الزمالك الجديد في مدينة 6 اكتوبر، بالإضافة لبناء الفرع الجديد للقلعة البيضاء.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق عن وجود رغبة عند إحدى الشركات الصينية في الاستثمار ببناء استاد النادي الجديد.